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إندونيسيا: استعادة السيطرة على سجن غرب البلاد بعد اندلاع أعمال شغب به

الخميس 16/مايو/2019 - 06:35 م
أعمال الشغب في أندونسيا
أعمال الشغب في أندونسيا
أ ش أ
تمكنت قوات الأمن في إندونيسيا ، اليوم الخميس ، من استعادة السيطرة على سجن يقع غرب البلاد بعد اندلاع أعمال شغب به.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدثة باسم مديرية الإصلاحيات بوزارة العدل وحقوق الإنسان ريكا أبريانتي قولها :" إن النزلاء الغاضبين أشعلوا النيران في سجن "لانجكات" في مقاطعة سومطرة الشمالية".

وأضافت أبريانتي أن سبب غضب السجناء ما زال قيد التحقيقات .. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أعمال الشغب بدأت عندما احتج السجناء على معاملة غير لائقة من قبل أحد الحراس وانضم سجناء آخرون للاحتجاج وتحول إلى عنف.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو إن حارسا ونزيلا أصيبا في أعمال الشغب كما تم إحراق 16 سيارة ودراجة نارية.
وأضاف المتحدث أنه تم إعادة القبض على 92 سجينا على الأقل ومازال ثمانية آخرين طلقاء وقد أقامت الشرطة دوريات تفتيش على الطرق للبحث عن السجناء الهاربين.

وقد تم الدفع بثماني سيارات لإطفاء الحريق ونشر حوالي 500 شرطي وجندي حول السجن لمنع النزلاء من الفرار.

يشار إلى أن هذا السجن مصمم لإيواء 900 سجين إلا أنه يتواجد به في الوقت الحالي أكثر من 1600 سجين.

يذكر أن اندلاع أعمال الشغب منتشر بشكل كبير في إندونيسيا بسبب الازدحام داخل هذه السجون التي تعاني من قلة التمويل وتضم أعدادا كبيرا من الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب المخدرات.

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