غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي في قضية ضده

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن محكمة استئناف في بلجيكا أمرت الملك السابق ألبرت الثاني بدفع مبلغ 5 آلاف يورو يوميا في حال رفضه الخضوع لاختبار بالحامض النووي، وذلك لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.



ولفتت إلى أن الملك السابق رفض الخضوع لهذا الفحص في فبراير الماضي، ونتيجة لذلك أمرت المحكمة أن يقوم الملك السابق بتوفير عينة من لعابه خلال 3 أشهر، وخلافا لذلك سيعتبر والد ديلفين بويل البالغة من العمر 50 عاما.



يذكر أنه في عام 2005 ادعت الفنانة البلجيكية ديلفين بويل أن الملك البرت الثاني هو والدها، وأدى نفيه لادعاءات البنوة ورفضه الخضوع لفحص الحامض النووي في وقت سابق من العام الحالي إلى رفع بويل دعوى قضائية عليه طالبة إثبات بنوتها.



وكان القضاء قد منحه مهلة لا تزيد عن 3 أشهر للخضوع لهذا الفحص، قائلا إنه لو رفض ذلك فإن بويل ستعتبر رسميا ابنته وتستحق حصة في إي إرث قد يتركه.

