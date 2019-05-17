ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي في قضية ضده

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:49 ص
الملك ألبرت الثاني
الملك ألبرت الثاني وديلفين بويل
آية عبدالمحسن
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن محكمة استئناف في بلجيكا أمرت الملك السابق ألبرت الثاني بدفع مبلغ 5 آلاف يورو يوميا في حال رفضه الخضوع لاختبار بالحامض النووي، وذلك لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

ولفتت إلى أن الملك السابق رفض الخضوع لهذا الفحص في فبراير الماضي، ونتيجة لذلك أمرت المحكمة أن يقوم الملك السابق بتوفير عينة من لعابه خلال 3 أشهر، وخلافا لذلك سيعتبر والد ديلفين بويل البالغة من العمر 50 عاما.

يذكر أنه في عام 2005 ادعت الفنانة البلجيكية ديلفين بويل أن الملك البرت الثاني هو والدها، وأدى نفيه لادعاءات البنوة ورفضه الخضوع لفحص الحامض النووي في وقت سابق من العام الحالي إلى رفع بويل دعوى قضائية عليه طالبة إثبات بنوتها.

وكان القضاء قد منحه مهلة لا تزيد عن 3 أشهر للخضوع لهذا الفحص، قائلا إنه لو رفض ذلك فإن بويل ستعتبر رسميا ابنته وتستحق حصة في إي إرث قد يتركه.

ترشيحاتنا

شاهد .. الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

أول تحرك من الأعلى للإعلام ضد حلقتي أحمد سعد وسمية الخشاب في شيخ الحارة

موعد أذان الفجر اليوم الـ12 من شهر رمضان 2019

المباريات المتبقية لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

حسين الشحات يلدغ إنبي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة .. فيديو

بعد تسليم المتهمين أنفسهم.. والدة الطفل يوسف: أنهيت إضرابي عن الطعام وأشعر بالانتصار

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب

من السودان للجيزة.. عاش هنا يوثق مسيرة كمال الشناوى في عالم الفن.. رفض تقبيل كاميليا فى رمضان وتزوج سرا من ناهد شريف.. ووداع في الفجر قطع علاقته مع مبارك