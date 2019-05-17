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ديني

يحرم صاحبه من رضا الله.. خطيب الحرم المكي يحذر من فعل شائع.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:10 م
فعل يحرمك من رضا
فعل يحرمك من رضا الله
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه توعد من يقومون بهذا الفعل بالويل.

أوضح «غزاوي» خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الناس صنفان كما قال صلى الله عليه وسلم : « إن من الناس ناسا مفاتيحُ للخير مغاليقُ للشر ومن الناس ناسا مغاليقُ للخير مفاتيحُ للشر فطوبى لمن جعل اللهُ مفاتيحَ الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ».

وأضاف أنه ينبغي أن يكون عبد الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فمن علامات رضا الله عن العبد أن يجعله مفتاحا للخير، فإن رؤي ذكر الله برؤيته، وهو يتقلب في الخير، يعمل الخير وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا فهو مفتاح الخير حسبما حضر، وسببُ الخير لكل من صحبه والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا فهو مفتاح الشر.

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