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رياضة

نشوفلك دكتور نفسي.. أمير مرتضى يقصف جبهة سيد عبد الحفيظ

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:21 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
نور عادل
رد أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك بقوة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد تصريحات الأخير عقب مباراة الأهلي والداخلية بالدوري الممتاز.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آسف جدًا بقالي فترة مقصر معاك أنا عارف بس أنا مشغول جدًا اليومين دول أول ما أخلص اللي ورايا إن شاء الله هرجع ألعب معاك تاني واتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسيًا كمان #الرخم"، وأرفق صورة خاصة لسيد عبدالحفيظ في أحد حواراته الصحفية القديمة.

وكان سيد عبدالحفيظ تحدث عن أمير مرتضى عقب مباراة الداخلية أمس في إشارة منه إلى حديث أمير مرتضى بأنه كان يطالب بأن يأتي مدير الكرة بالأهلي ليحكم مباريات الزمالك إذا أراد.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يأتي بيراميدز متساويا مع الزمالك في المركزين الثاني والثالث برصيد 66 نقطة.
نشوفلك دكتور نفسي.. أمير مرتضى يقصف جبهة سيد عبد الحفيظ

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