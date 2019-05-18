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حوادث

طباخ السم بيدوقه.. مصرع مالك مصحة إدمان بـ جرعة هيروين على السحور

السبت 18/مايو/2019 - 02:57 ص
جرعة هيروين
جرعة هيروين
ندي حمودة - أحمد مهدي
لقي مالك مصحة إدمان مصرعه بعد تناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور بمنطقة الهرم.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا يفيد بالعثور علي جثة شخص في العقد الرابع من عمره بشقته، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ان سبب الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، وبجوارها سرنجة، وآثار حقن بالذراع.

كما تبين من التحريات برئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، وتوفي إثر تناوله جرعة هيروين زائدة.

وكان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا يفيد بالعثور علي جثة شخص داخل شقته، وانتقل لموقع البلاغ المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد اسلام السيد، وتبين ان الجثة لشخص في العقد الرابع ولقي مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة.

تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة.

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