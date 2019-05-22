بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. احرصي على تناول هذه المشروبات في الإفطار

حذّرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغدًا، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا شديدا، لذلك نصح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، بالحرص على الإفطار على هذه المشروبات للوقاية من حرارة الشمس والعمل على تبريد الجسم.



ومن أبرز هذه المشروبات:



- تناول الليمون بالنعناع البارد، حيث إنه يعوض الفاقد من السوائل.



- إضافة عصير ليمونة إلى كوب ماء مثلج.



- أغلي حبوب حبة البركة، وضعيها في الثلاجة حتى تبرد واشربيها، فإن هذا المشروب يحميك من الإصابة بالجفاف، وضربات الشمس.



- العرقسوس غير المثلج يرطب الجسم ويقهر العطش ويترك فترة كافية خارج الثلاجة قبل تناوله، ولكن على مرضى السكر أخذ الحذر من الأفطار عليه لأنه يحتوى على نسبة سكر عالية.



- شرب كوب من عصير الرمان كل يوم يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويمنع ارتفاعها.



- تنقع بذور الشمر في الماء وتبرد فى الثلاجة للإفطار عليها.



- تناول كوب من مشروب الحلبة يوميا يخفض حرارة الجسم فى الصيف.



- تناول ماء جوز الهند بانتظام يحمى من الجفاف والحمى الصيفية ويمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم.



- تناول اللبن المغلى بعد تبريده ويفضل بدون إضافة السكر كما يمكن وضع البلح به، فهو مشروب جيد للإفطار عليه يمد الجسم بالطاقة و يرطب الجسم ويقضى على الشعور بالعطش.

