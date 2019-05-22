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رياضة

بعد لقاء رئيس الجمهورية.. أسامواه جيان يتراجع عن اعتزاله اللعب دوليًا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:45 م
أسامواه جيان
أسامواه جيان
محمد السعيد
تراجع أسامواه جيان نجم منتخب غانا عن قرار اعتزاله اللعب دوليًا، بسبب سحب شارة القيادة منه، قبل أسابيع قليلة من خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر، خلال شهر يونيو المقبل.

وقال جيان في بيان بعد لقائه بالرئيس الغاني أكوفو أدو:" لقاء أتيحت لي الفرصة للقاء والد الأمة ورئيس الجمهورية أكوفو أدو، وطلب العدول عن قرار الاعتزال دوليًا".

وأضاف:" تراجعت عن قرار الاعتزال بعد لقائي مع رئيس الجمهورية، وأصبحت متاحًا للاختيار من قبل المدرب كواسي أبياه".

وكان أسامواه جيان، أعلن الاثنين الماضي، اعتزاله اللعب دوليًا، بسبب سحب شارة القيادة منها وإعطائها لللاعب أندريه آيو.

وشارك أسامواه جيان مع منتخب غانا في 106 مباريات سجل خلالهما 51 هدفا.

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