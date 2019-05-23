اتفرج على مسلسلات ودراما رمضان على WATCH IT في اي وقت..فيديو

وفرت منصة WATCH IT للمحتوى الإعلامي الرقمي فيديو جديد يؤكد أن التليفزيون له وقته، وابلكيشن WATCH IT يتيح للمشاهدين جميع المسلسلات.



كما أعلنت منصة WATCH IT للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه خلال الساعات الأولى لـ البداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل تزامنا مع محاولات جانب من بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات منصة WATCH IT وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.



ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة تقدم المنصة الرقمية WATCH IT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.