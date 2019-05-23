المقاولون يكشف عن مكافأة الفوز على الأهلى وبتروجيت بالدوري

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح وضع مكافأة مالية خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم تصل إلى 30 ألف جنيه لكل لاعب نظير الفوز على الأهلي وبتروجيت في أخر جولتين من عمر منافسات الدورى الممتاز على أمل انهاء الموسم في المركز الرابع وحصد تأشيرة التأهل لكأس الكونفدرالية فى الموسم المقبل.



وشهدت الساعات الأخيرة عودة الأمل بقوة للمقاولون فى الوجود بالمربع الذهبى عقب تعثر المصري بتعادله مع الانتاج الحربى ووجود أفضلية للمقاولون على منافسة المصرى وطالب مسئولو النادي اللاعب محمد مجلى بعدم اجراء اي مفاوضات مع اندية اخرى وفى مقدمتها الأهلي الذى يسعى لضم اللاعب وتأجيل الملف برمته الى بعد نهاية الموسم الحالي لضمان التركيز فى المباراتين القادمتين وتحقيق حلم المركز الرابع.



وتنوي إدارة النادى البت فى عروض مجلى ومحمد طاهر حيث علم صدى البلد أن النادى رفع قيمة المقابل المادى لرحيل اى لاعب الى 25 مليون جنيه على الأقل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.