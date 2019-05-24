الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعزى في رحيل البطريرك صفير.. صور

استقبل صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قائد الجيش العماد جوزف عون الذي قدم التعزية إلى غبطته بوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.



وكانت مناسبة تم فيها التطرق إلى الأوضاع العامة في ضوء نتائج زيارة عون الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية.



كما التقى غبطته السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان، النائب علي عسيران ثم المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية د.محمد مهدي.

