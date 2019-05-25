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النائب نافع هيكل ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالصف..صور

السبت 25/مايو/2019 - 09:00 م
النائب نافع هيكل
النائب نافع هيكل ينظم حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم بالصف ا
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الصف، حفل تكريم وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على حفظة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان الكريم، فى الأمسية الدينية التى أقيمت فى المركز الثقافي والاجتماعي بالشوبك الشرقي، بحضور عدد من قيادات الامنية والحزبية وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وفى كلمته رحب رئيس مجلس الأمناء بالحضور.

وأعرب هيكل، عن سعادته بتنظيم تلك الاحتفالية وسط أبنائه الفائزين والمكرمين من حفظة كتاب الله وبمشاركة قرابة الـ 100 مشارك وإشراف لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء، موضحًا أن الهدف الأساسى هو الاهتمام بحفظة كتاب الله بالإضافة إلى الاهتمام بالمجالات التعليمية.

وقال «هيكل»، أنه حريص على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن، مشيدًا بالمحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر السلام وسماحته وحبه لوطنه وتعزيز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا، قائلًا: «أن القرآن الكريم منهج ودستور الحياة كما يحثنا على بناء الأوطان وتأدية واجبنا نحوه والحفاظ عليه».
النائب نافع هيكل ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالصف..صور
النائب نافع هيكل ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالصف..صور
النائب نافع هيكل ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالصف..صور

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