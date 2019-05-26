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ثقافة

عواض يشهد ختام فعاليات رمضان الثقافية بطنطا

الأحد 26/مايو/2019 - 02:10 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والإعلامى النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب، الحفل الختامى للفعاليات الثقافية والفنية التى نظمها المركز الثقافى بطنطا طوال شهر رمضان، حيث توافد المئات من الجمهور على مسرح المركز لحضور فعاليات الحفل، والتى بدأت بتفقد الحضور معرضا لنتاج الورش الفنية والذى تضمن نتاج أعمال فنية متنوعة ما بين فن تشكيل الخزف، ومشغولات فنية من الخيامية ومسرح للعرائس نتاج الأطفال المتدربين.

وأشاد عواض بنتاج الورش الثلاثة التى أقامها المركز والتى شارك فيها العديد من المواهب الفنية التى أبدعت فى نحت أعمال فنية ترتقى بالذوق العام وتجسد الحياة فى أماكن تنفيذها.

من جانبه، أكد النائب جلال عوارة ضرورة دعم هذة المواهب مقترحا بعمل مجسمات لرموز وأعلام محافظة الغربية من الفنانين.

وبدأ الحفل الفنى بالسلام الجمهورى، وتم تقديم استعراض فنى ترحيبا بالحضور بمشاركة 30 موهبة على اغنية "على البركة"، أعقبها عرض فنى لفرقة الغربية للفنون الشعبية التى قدمت العديد من التابلوهات الاستعراضية عكست تراث وملامح البيئة الغرباوية، وعلى أنغام الموسيقى الشعبية بقيادة الفنان محمد العربى قدمت الفرقة استعراضات "الذكر والفلاحة والفشارة" تدريب الكابتن أشرف عثمان، واختتمت فقرات الجزء الأول من الحفل باستعراض فنى على أغنية "جمع حبايبك" آداء اطفال المركز وتدريب شروق قنديل.

كما تضمن الحفل عرض لفصل كورال الأطفال والشباب بالمركز بقيادة وتدريب المايسترو الدكتور عمرو حسن، حيث قدموا باقة منوعة من الأغانى الوطنية والدينية منها "رمضان جانا، وحوى ياوحوى، لأجل النبى، قمر، عليك سلام الله، أنك لا تهدى الأحبة، حبايب مصر، يا أغلى اسم فى الوجود، فيها حاجة حلوة، عاش، مصر يا أم الدنيا، تعرف تتكلم بلدى، زى ماهى حبها، يا حبيبتى يا مصر، مصر ياعز الحبايب، حلوة بلادى السمراء، مصر هى أمى، طوبة فوق طوبة".

حضر الحفل رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، مدير عام ثقافة الغربية ، الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء سابقا، والدكتور عبد الوهاب السيد عميد كلية التربية الأسبق، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى محافظة الغربية ووسط الدلتا.

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