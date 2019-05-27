لإعادة الوجه الحضاري.. حملة ليلية بحيي الأزبكية وبولاق أبوالعلا لرفع الإشغالات

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار حملات إزالة الإشغالات صباحًا ومساءً وبدون مواعيد محددة، وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين والعمل على إخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة؛ لتحقيق السيولة المرورية.



وأشرف "عبد العال" على الحملة الليلية المشتركة التي قام بها حيي بولاق أبوالعلا والأزبكية بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لمنطقة وسط المدينة وخاصة ميادين رمسيس والإسعاف، وذلك حسبما ذكر بيان المحافظة اليوم الاثنين.



من جهته، قال اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات مستمرة بجميع أحياء القاهرة؛ لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشيرًا إلى أن الحملات التي قامت بها الإدارة خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن رفع 1101 إزالة إدارية، وتحرير 142 محضر إشغال طريق، و38 محضر إدارة بدون ترخيص، و17 محضر تلوث بيئة، و20 محضر بائع متجول، بالإضافة إلى رفع 5 فاترينات ستانلس و4 عربات فول.



وأضاف أبو النصر، أنه تم استكمال تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الأحياء، حيث تم إزالة التعديات الواقعة على أملاك السكة الحديد بحي المرج والمتمثلة في ساحات انتظار للسيارات وأكشاك فاكهة وحلويات، كما تم إزالة أعمال مخالفة بحي المعصرة والتي تشمل بناء دور فوق الأرضي أعمدة وأسقف خرسانية بمساحة 500 م2 بالقطعة رقم (48) تقسيم صندوق التأمين التعاوني للمواطنين بالخارج بكورنيش النيل.



وأوضح أنه تم استكمال إزالة التعديات الواقعة على حرم ترعة الطوارئ والمتمثلة في عشش من الخشب والصاج والطوب بأسقف خشبية و36 غرفة مسقوفة بعروق خشبية وجاري استكمال تنفيذ قرارات الإزالة بتلك المنطقة.