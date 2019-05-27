محافظ القليوبية يتفقد كباري مشاه ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل الحديدية لاستكمال وإنشاء ورفع كفاءة 3 كباري مشاه بمدينة قليوب بمناطق ميت حلفا وابو سنة وقليوب المحطة لتخدم مواطني تلك المناطق والعزب المجاورة .



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للكباري وتركيب الهيكل الحديدي الذي سيعبر السكة الحديد حيث وجه سيادته بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الكوبري وإدخاله الخدمة في اقرب وقت ممكن لخدمة أهالي تلك المناطق مشيرا ان تكلفة الكباري وصلت 10 مليون جنيه .



وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة تراخيص السكة الحديد ودفع الرسوم المقررة ويقوم بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.



في سياق متصل وجه محافظ القليوبية رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل علي تزليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة في حالة وجود أي مشكلات كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتأكيد على اعمال الانارة وإزالة اي تراكمات اتربة او قمامة.