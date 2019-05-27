ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد كباري مشاه ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:23 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل الحديدية لاستكمال وإنشاء ورفع كفاءة 3 كباري مشاه بمدينة قليوب بمناطق ميت حلفا وابو سنة وقليوب المحطة لتخدم مواطني تلك المناطق والعزب المجاورة .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للكباري وتركيب الهيكل الحديدي الذي سيعبر السكة الحديد حيث وجه سيادته بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الكوبري وإدخاله الخدمة في اقرب وقت ممكن لخدمة أهالي تلك المناطق مشيرا ان تكلفة الكباري وصلت 10 مليون جنيه .

وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة تراخيص السكة الحديد ودفع الرسوم المقررة ويقوم بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.

في سياق متصل وجه محافظ القليوبية رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل علي تزليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة في حالة وجود أي مشكلات كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتأكيد على اعمال الانارة وإزالة اي تراكمات اتربة او قمامة.
محافظ القليوبية يتفقد كباري مشاه ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة
محافظ القليوبية يتفقد كباري مشاه ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة
محافظ القليوبية يتفقد كباري مشاه ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة

ترشيحاتنا

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن استبعاد ثنائي الفريق من مباراة الاتحاد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

استكمال الدوري بدون الدوليين.. اتحاد الكرة يبحث عن مخرج لـ أزمة الأهلي والزمالك

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

محمد عواد: جنش أحسن حارس في أفريقيا 2019

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones