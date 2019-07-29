بسام راضى: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه السودان والقضية الفلسطينية .. فيديو

قال السفير بسام راضي أن زيارة الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس السيسي تم خلالها تناول أكثر من قضية هامة وليس فقط العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف راضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" أنه تم بحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد خلال اللقاء على المواقف الثابتة للبلدين تجاه عملية السلام بأن حل القضية يجب أن يكون فى إطار المرجعيات الدولية.



وتابع أن الرؤية المصرية والأردنية متقاربة بين الرئيسيين حول ملف القضية الفلسطينية.



واستكمل أن الرئيس السيسي كان له لقاء آخر مع نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى تم استعراض الموقف فى السودان وتطورات الأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الاستراتيجي الثابت من دعم السودان واستقراره وتنميته.