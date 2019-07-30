بسبب لعبة فورتنايت.. مراهق أمريكي يصبح مليونيرا

فاز صبي مراهق أمريكي بالجائزة الكبرى بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للعبة فورتنايت.



تغلب الصبي كايل جيرسدورف صاحب الـ 16 عاما على كل المشاركين بالمسابقة الأولى من نوعها، والتي أقيمت في استاد آرثر آش للتنس في نيويورك.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن كيلي من ولاية بنسلفانيا قد تغلب على كل المحترفين المشاركين والأكبر سنا وخبرة منه في هذه اللعبة، وفاز بالجائزة الكبرى للمسابقة كلاعب فردي وهي مبلغ 3 مليون دولار، وتعد هذه أكبر جائزة في مسابقات الألعاب الإلكترونية.



وحقق كايل هذا الفوز بعد جمعه لـ 59 نقطة في لعبة فورتنايت، ليتوج بالمركز الأول بفارق نقاط كبير عن الفائز بالمركز الثاني، وقال جيرسدورف: "لا يمكن للكلمات أن تصف سعادتي.. انا سعيد للغاية".



أما لعبة فورتنايت فهي لعبة فيديو إلكترونية صدرت في 27 يوليو عام 2017، وتعمل على بلايستيشن 4، وإكس بوكس، وأجهزة سطح المكتب، ولها شعبية عالية حول العالم حيث تم تحميلها ملايين المرات ويلعبها حاليا 250 مليون شخص، وتقام البطولة الخاصة بها في نيويورك بمشاركة لاعبين من 30 دولة حول العالم.