أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 30-7-2019.. عواد في ميت عقبة.. والأبيض في ورطة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الثلاثاء 30-7-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:
- أول تعليق من نجم الوداد البيضاوى بعد الانضمام إلى الزمالك
أعرب محمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي عن سعادته بالانضمام للزمالك، مشيرا إلى عقد جلسة مساء اليوم مع مسؤولي الأبيض للتوقيع.
- الزمالك في ورطة مع آخر أيام القيد الإفريقي.. اعرف السبب
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وإسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.
- بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك
وصل منذ قليل، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مطار القاهرة الدولي.
- ضمن صفقة أبو جبل.. سموحة يحصل على خدمات نجم جديد من الزمالك لمدة ثلاث سنوات
تمكن مسئولو نادي سموحة من التعاقد مع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك المنتهي إعارته مع نادى الاتحاد السكندرى رسميًا ثلاثة مواسم قادمة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى للقلعة البيضاء.
- محمد عواد ينضم إلى الزمالك .. والإعلان الرسمي غدا
حسم مجلس ادارة نادي الزمالك صفقة ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، بعد التوصل لاتفاق رسمى مع إدارة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة المرمى الفريق الأبيض.
- أزمة فى تسويقه.. خالد بوطيب مستمر فى الزمالك حتى إشعار آخر
كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي التعاقدات بالقلعة البيضاء يواجهون صعوبة فى تسويق الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.
- عواد وأبو جبل كلمة السر.. عماد السيد يكشف سبب الرحيل عن الزمالك
أعرب عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنضم حديثا للاتحاد السكندري عن سعادته بالانضمام لفريقه الجديد مشددا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل أداء.
- شكاوى جديدة من عباس والعتال.. الأعلى للإعلام يكشف مصير التحقيق في شكاوى الزمالك اليوم
يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق فى مخالفات برنامج "الزمالك اليوم" خلال اجتماعه المقبل.
- بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا
لا يزال ملف الصفقات الصيفية يفرض نفسه بقوة داخل نادي الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن؛ من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروى الجديد.
- شاهد.. أهداف ومهارات نجم الزمالك المنتظر
توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، بشأن ضم محمد أوناجم جناح الفريق، في إطار صفقة تبادلية مع كاسونجو كابونجو.
- طارق حامد ومحمود علاء يواصلان الضغط على إدارة الزمالك للموافقة برحيلهما
حرص الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إجراء محاولة أخيرة مع مسؤولي القلعة لإقناعهم بالموافقة على رحيلهما خلال الموسم المقبل.
- أول تعليق من نجم الوداد البيضاوى بعد الانضمام إلى الزمالك
أعرب محمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي عن سعادته بالانضمام للزمالك، مشيرا إلى عقد جلسة مساء اليوم مع مسؤولي الأبيض للتوقيع.
- الزمالك في ورطة مع آخر أيام القيد الإفريقي.. اعرف السبب
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وإسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.
- بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك
وصل منذ قليل، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مطار القاهرة الدولي.
- ضمن صفقة أبو جبل.. سموحة يحصل على خدمات نجم جديد من الزمالك لمدة ثلاث سنوات
تمكن مسئولو نادي سموحة من التعاقد مع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك المنتهي إعارته مع نادى الاتحاد السكندرى رسميًا ثلاثة مواسم قادمة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى للقلعة البيضاء.
- محمد عواد ينضم إلى الزمالك .. والإعلان الرسمي غدا
حسم مجلس ادارة نادي الزمالك صفقة ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، بعد التوصل لاتفاق رسمى مع إدارة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة المرمى الفريق الأبيض.
- أزمة فى تسويقه.. خالد بوطيب مستمر فى الزمالك حتى إشعار آخر
كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي التعاقدات بالقلعة البيضاء يواجهون صعوبة فى تسويق الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.
- عواد وأبو جبل كلمة السر.. عماد السيد يكشف سبب الرحيل عن الزمالك
أعرب عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنضم حديثا للاتحاد السكندري عن سعادته بالانضمام لفريقه الجديد مشددا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل أداء.
- شكاوى جديدة من عباس والعتال.. الأعلى للإعلام يكشف مصير التحقيق في شكاوى الزمالك اليوم
يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق فى مخالفات برنامج "الزمالك اليوم" خلال اجتماعه المقبل.
- بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا
لا يزال ملف الصفقات الصيفية يفرض نفسه بقوة داخل نادي الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن؛ من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروى الجديد.
- شاهد.. أهداف ومهارات نجم الزمالك المنتظر
توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، بشأن ضم محمد أوناجم جناح الفريق، في إطار صفقة تبادلية مع كاسونجو كابونجو.
- طارق حامد ومحمود علاء يواصلان الضغط على إدارة الزمالك للموافقة برحيلهما
حرص الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إجراء محاولة أخيرة مع مسؤولي القلعة لإقناعهم بالموافقة على رحيلهما خلال الموسم المقبل.