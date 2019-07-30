نشرة الأخبار.. هديل ماجد صاحبة المشهد الأروع في افتتاح مؤتمر الشباب.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد لـ الزمالك.. والبيئة: طريشة التجمع ليس له علاقة بقتل الكلاب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي: لو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي كنت سأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة كانت على وشك الانهيار والضياع، مضيفا:" لا تنسوا كنا فين وكنا دولة على وشك الانهيار والشعب كان فاقدا للأمل والثقة في مستقبل أفضل".
وأضاف " السيسي" خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب،:" كان لابد من إعادة بناء الأمل والثقة في الشعب بأنهم قادرين على تحقيق غد أفضل".. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء: السيسي وجه بإنشاء مجمعات صناعية للنهوض بقطاع الصناعة
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا لم نصلح القطاعات التي توفر الاستدانة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الصناعة، وذلك على مدار الـ 20 عاما الماضية.
وأضاف " مدبولي " خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الرئيس السيسى كلفنا بتطوير قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت خلال عام "2012 -2013" ، وقبل ذلك أزمة كبيرة في نقص أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين، نظرا لطبيعة الطقس الشديد وإغلاق الموانئ البحرية خلال فصل الشتاء.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: الدولة طوال 40 عاما لم تقم بإصلاحات اقتصادية تجنبا لرد الفعل.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاكاة السياسية المختلفة للتعامل يكون بالعلم لكي يكون هناك بناء حقيقي بعيدا عن المزايدات في كل القضايا التي تخص الدولة.
وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية أن الرأي العام في مصر أمر شديد الأهمية بالنسبة للوضع في مصر.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح المدن الجديدة التي تم تدشينها خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم افتتاح مدينة أسوان الجديدة ثم غرب قنا يليها أسيوط الجديدة ومدينة الفشن.
وأضاف خلال إلقاء كلمته في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أنه سيتم افتتاح المدن الجديدة في الدلتا بالمنصورة وشرق العالمين وغيرها.. للمزيد اضغط هنا
قهرت المستحيل.. بنت أسوان تسجل اسمها بأحرف من نور فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم
تعتبر مثالا مشرفا وفخرا لكل أبناء أسوان ومن النماذج الناجحة التى قهرت المستحيل بعزيمة وإصرار الأبطال.
وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على هذا النموذج الجاد وهى المهندسة زينب رمضان التى تخرجت عام 2017 في كلية الهندسة بجامعة أسوان وهي مهندسة إختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان لتسجل اسمها بأحرف من نور فى هذا المشروع العملاق.. للمزيد اضغط هنا
30 مليون جنيه ولاعبين.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد للزمالك
وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلم موقع صدي البلد أن الصفقة تمت مقابل ٣٠ مليون جنيه يحصل عليها الإسماعيلي مقابل الحصول علي خدمات اللاعب بالإضافة إلى ثنائي الزمالك عمر السعيد وأحمد مدبولي.. للمزيد اضغط هنا
البيئة: ظهور أفعى التجمع "الطريشة" ليس له علاقة بقتل الكلاب
قال الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إن ظهور الأفعى المقرنة ثعبان "الطريشة"، فى منطقة التجمع الخامس لا يطلق علية انتشار للأفعى، خاصة أن البيئة الأساسية للأفعى فى منطقة صحراوية جافة، وهى البيئة الأصلية لإنشاء الكمبوند قائلا: "إنتو اللي رحتوا لحد عندها مش هي اللى جات عندكم".. للمزيد اضغط هنا
بعد شائعة وفاتها.. كيف خلدت السينما المصرية نضال جميلة بوحيرد
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى قبل قليل أنباء تفيد بوفاة المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحيرد، والتى سبق وأن تم تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المراة.
جميلة بوحيرد من مواليد عام 1935، وهي من المناضلات اللاتي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي، في أواخر القرن العشرين.. للمزيد اضغط هنا
بملابس البحر.. ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوفينار.. شاهد
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وظهرت صوفينار بملابس البحر على أحد الشواطئ الساحلية حيث تقضى إجازتها الصيفية.. للمزيد اضغط هنا
شيماء الكردي.. من هي المذيعة المحجبة التي خطفت الأنظار في افتتاح مؤتمر الشباب
في الدقائق الأولى لانطلاق المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت المذيعة الشابة شيماء الكردي كـ مقدمة لفقرات الافتتاح لتخطف الأنظار وتكسب استحسان الحضور بحضورها ولباقتها.. للمزيد اضغط هنا
بكى من أجلها السيسي.. هديل ماجد صاحبة المشهد الأروع في افتتاح مؤتمر الشباب
"أتمنى أن يسمع صوتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويكرمني فنيا فتكريمه لي سيرفع من معنوياتي، كما أحلم بأن أصبح مشهورة على المستوى العالمي وأن أشارك في المهرجانات الدولية".. كلمات اختتمت بها الشابة الجميلة هديل ماجد حديثها لمجلة حواء المصرية التي ألقت الضوء على موهبتها.. للمزيد اضغط هنا
واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية قد تبدأ قريبًا
أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولًا كوريًا شماليًا رفيع المستوى أخبر نظيره في مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن المحادثات على مستوى العمل بشأن إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قد تبدأ في وقت قريب جدًا.. للمزيد اضغط هنا
بسبب قطر.. إهانة غير مسبوقة لـ ترامب أمام شركات الطيران الأمريكية
عندما اجتمع الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران وشركات الشحن الأمريكية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، في وقت مبكر من شهر يوليو، كان هناك شخص واحد مفقود بشكل واضح، وهو الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران، إد باستيان.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: لو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي كنت سأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة كانت على وشك الانهيار والضياع، مضيفا:" لا تنسوا كنا فين وكنا دولة على وشك الانهيار والشعب كان فاقدا للأمل والثقة في مستقبل أفضل".
وأضاف " السيسي" خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب،:" كان لابد من إعادة بناء الأمل والثقة في الشعب بأنهم قادرين على تحقيق غد أفضل".. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء: السيسي وجه بإنشاء مجمعات صناعية للنهوض بقطاع الصناعة
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا لم نصلح القطاعات التي توفر الاستدانة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الصناعة، وذلك على مدار الـ 20 عاما الماضية.
وأضاف " مدبولي " خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الرئيس السيسى كلفنا بتطوير قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت خلال عام "2012 -2013" ، وقبل ذلك أزمة كبيرة في نقص أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين، نظرا لطبيعة الطقس الشديد وإغلاق الموانئ البحرية خلال فصل الشتاء.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: الدولة طوال 40 عاما لم تقم بإصلاحات اقتصادية تجنبا لرد الفعل.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاكاة السياسية المختلفة للتعامل يكون بالعلم لكي يكون هناك بناء حقيقي بعيدا عن المزايدات في كل القضايا التي تخص الدولة.
وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية أن الرأي العام في مصر أمر شديد الأهمية بالنسبة للوضع في مصر.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح المدن الجديدة التي تم تدشينها خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم افتتاح مدينة أسوان الجديدة ثم غرب قنا يليها أسيوط الجديدة ومدينة الفشن.
وأضاف خلال إلقاء كلمته في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أنه سيتم افتتاح المدن الجديدة في الدلتا بالمنصورة وشرق العالمين وغيرها.. للمزيد اضغط هنا
قهرت المستحيل.. بنت أسوان تسجل اسمها بأحرف من نور فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم
تعتبر مثالا مشرفا وفخرا لكل أبناء أسوان ومن النماذج الناجحة التى قهرت المستحيل بعزيمة وإصرار الأبطال.
وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على هذا النموذج الجاد وهى المهندسة زينب رمضان التى تخرجت عام 2017 في كلية الهندسة بجامعة أسوان وهي مهندسة إختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان لتسجل اسمها بأحرف من نور فى هذا المشروع العملاق.. للمزيد اضغط هنا
30 مليون جنيه ولاعبين.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد للزمالك
وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلم موقع صدي البلد أن الصفقة تمت مقابل ٣٠ مليون جنيه يحصل عليها الإسماعيلي مقابل الحصول علي خدمات اللاعب بالإضافة إلى ثنائي الزمالك عمر السعيد وأحمد مدبولي.. للمزيد اضغط هنا
البيئة: ظهور أفعى التجمع "الطريشة" ليس له علاقة بقتل الكلاب
قال الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إن ظهور الأفعى المقرنة ثعبان "الطريشة"، فى منطقة التجمع الخامس لا يطلق علية انتشار للأفعى، خاصة أن البيئة الأساسية للأفعى فى منطقة صحراوية جافة، وهى البيئة الأصلية لإنشاء الكمبوند قائلا: "إنتو اللي رحتوا لحد عندها مش هي اللى جات عندكم".. للمزيد اضغط هنا
بعد شائعة وفاتها.. كيف خلدت السينما المصرية نضال جميلة بوحيرد
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى قبل قليل أنباء تفيد بوفاة المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحيرد، والتى سبق وأن تم تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المراة.
جميلة بوحيرد من مواليد عام 1935، وهي من المناضلات اللاتي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي، في أواخر القرن العشرين.. للمزيد اضغط هنا
بملابس البحر.. ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوفينار.. شاهد
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وظهرت صوفينار بملابس البحر على أحد الشواطئ الساحلية حيث تقضى إجازتها الصيفية.. للمزيد اضغط هنا
شيماء الكردي.. من هي المذيعة المحجبة التي خطفت الأنظار في افتتاح مؤتمر الشباب
في الدقائق الأولى لانطلاق المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت المذيعة الشابة شيماء الكردي كـ مقدمة لفقرات الافتتاح لتخطف الأنظار وتكسب استحسان الحضور بحضورها ولباقتها.. للمزيد اضغط هنا
بكى من أجلها السيسي.. هديل ماجد صاحبة المشهد الأروع في افتتاح مؤتمر الشباب
"أتمنى أن يسمع صوتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويكرمني فنيا فتكريمه لي سيرفع من معنوياتي، كما أحلم بأن أصبح مشهورة على المستوى العالمي وأن أشارك في المهرجانات الدولية".. كلمات اختتمت بها الشابة الجميلة هديل ماجد حديثها لمجلة حواء المصرية التي ألقت الضوء على موهبتها.. للمزيد اضغط هنا
واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية قد تبدأ قريبًا
أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولًا كوريًا شماليًا رفيع المستوى أخبر نظيره في مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن المحادثات على مستوى العمل بشأن إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قد تبدأ في وقت قريب جدًا.. للمزيد اضغط هنا
بسبب قطر.. إهانة غير مسبوقة لـ ترامب أمام شركات الطيران الأمريكية
عندما اجتمع الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران وشركات الشحن الأمريكية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، في وقت مبكر من شهر يوليو، كان هناك شخص واحد مفقود بشكل واضح، وهو الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران، إد باستيان.. للمزيد اضغط هنا