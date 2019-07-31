للتغلب على الحر ... 5 وصفات لـ مشروبات منعشة



عصير أناناس بالليمون والنعناع على طريقة الشيف شربيني

تخلط جميع المكونات في الخلاط ويقدم العصير





عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني على طريقة الشيف شربيني



مشروب فراولة بالصودا على طريقة الشيف غادة جميل

مشروب الشيكولاتة بالتوت ولبن جوز الهند على طريقة الشيف غادة جميل

في ظل موجة الحر يشعر الجميع دائما بالعطش ويحتاجون لبعض المشروبات والعصائر الطبيعية التى تجعلك تتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، وتعوض الجسم بما يفقده من سوائل.ونقدم لكم فيما يلى وصفات بسيطة وسهلة لتحضير لمشروبات وعصائر طبيعية يمكنك تطبيقها فى المنزل بأسهل الخطوات.المقادير:كومبوت أناناسعصير ليمونأوراق نعناعثلج مجروششربات نعناعطريقة التحضير:المقادير:آيس كريم فانيلاكريمة بسكوتبسكوت بالشوكولاتةبسكوت ملح مطحونلبنحليب مكثف محليبندقطريقة التحضير:تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.المقادير:فراولةسكر لايتليمونماء صوداللزينةشرائح ليمونورق نعناعطريقة التحضير:تخلط جميع المقادير في الخلاطويقدم باردا ويزين بالنعناع وشرائح الليمونالمقادير:لبن جوز هندسكر لايتكاكاو خامتوت مشكلطريقة التحضير:تخلط جميع المقادير في الخلاط.ويقدم بارداعصير خوخ بالمانجو من الشيف غادة جميلالمقادير:خوخمانجوفراولةنصف عصير نصف ليمونةالطريقة:توضع الفراولة والخوخ والمانجو في الخلاطيضاف عصير نصف ليمونة ليحافظ على لونها ويفرم ويقدم.