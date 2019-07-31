للتغلب على الحر ... 5 وصفات لـ مشروبات منعشة

في ظل موجة الحر يشعر الجميع دائما بالعطش ويحتاجون لبعض المشروبات والعصائر الطبيعية التى تجعلك تتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، وتعوض الجسم بما يفقده من سوائل.
ونقدم لكم فيما يلى وصفات بسيطة وسهلة لتحضير لمشروبات وعصائر طبيعية يمكنك تطبيقها فى المنزل بأسهل الخطوات.
عصير أناناس بالليمون والنعناع على طريقة الشيف شربيني
المقادير:
كومبوت أناناس
عصير ليمون
أوراق نعناع
ثلج مجروش
شربات نعناع
طريقة التحضير:
آيس كريم فانيلا
كريمة بسكوت
بسكوت بالشوكولاتة
بسكوت ملح مطحون
لبن
حليب مكثف محلي
بندق
طريقة التحضير:
تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.
مشروب فراولة بالصودا على طريقة الشيف غادة جميل
المقادير:
فراولة
سكر لايت
ليمون
ماء صودا
للزينة
شرائح ليمون
ورق نعناع
طريقة التحضير:
تخلط جميع المقادير في الخلاط
ويقدم باردا ويزين بالنعناع وشرائح الليمون
مشروب الشيكولاتة بالتوت ولبن جوز الهند على طريقة الشيف غادة جميل
المقادير:
لبن جوز هند
سكر لايت
كاكاو خام
توت مشكل
طريقة التحضير:
تخلط جميع المقادير في الخلاط.
ويقدم باردا
عصير خوخ بالمانجو من الشيف غادة جميل
المقادير:
خوخ
مانجو
فراولة
نصف عصير نصف ليمونة
الطريقة:
توضع الفراولة والخوخ والمانجو في الخلاط
يضاف عصير نصف ليمونة ليحافظ على لونها ويفرم ويقدم.
ونقدم لكم فيما يلى وصفات بسيطة وسهلة لتحضير لمشروبات وعصائر طبيعية يمكنك تطبيقها فى المنزل بأسهل الخطوات.
عصير أناناس بالليمون والنعناع على طريقة الشيف شربيني
المقادير:
كومبوت أناناس
عصير ليمون
أوراق نعناع
ثلج مجروش
شربات نعناع
طريقة التحضير:
تخلط جميع المكونات في الخلاط ويقدم العصير
عصير آيس كريم بزبدة الفول السوداني على طريقة الشيف شربينيالمقادير:
آيس كريم فانيلا
كريمة بسكوت
بسكوت بالشوكولاتة
بسكوت ملح مطحون
لبن
حليب مكثف محلي
بندق
طريقة التحضير:
تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.
مشروب فراولة بالصودا على طريقة الشيف غادة جميل
المقادير:
فراولة
سكر لايت
ليمون
ماء صودا
للزينة
شرائح ليمون
ورق نعناع
طريقة التحضير:
تخلط جميع المقادير في الخلاط
ويقدم باردا ويزين بالنعناع وشرائح الليمون
مشروب الشيكولاتة بالتوت ولبن جوز الهند على طريقة الشيف غادة جميل
المقادير:
لبن جوز هند
سكر لايت
كاكاو خام
توت مشكل
طريقة التحضير:
تخلط جميع المقادير في الخلاط.
ويقدم باردا
عصير خوخ بالمانجو من الشيف غادة جميل
المقادير:
خوخ
مانجو
فراولة
نصف عصير نصف ليمونة
الطريقة:
توضع الفراولة والخوخ والمانجو في الخلاط
يضاف عصير نصف ليمونة ليحافظ على لونها ويفرم ويقدم.