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صقيع في الصيف.. انخفاض كبير في درجات الحرارة بموسكو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:03 ص
إنخفاض كبير في درجات
إنخفاض كبير في درجات الحرارة بموسكو
القسم الخارجي
تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو اليوم، الأربعاء، لأقل درجة سُجلت في الصيف منذ 70 عاما، ليسجل هذا اليوم كأحد أبرد أيام الصيف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ألكسندر سينيكوف، المتخصص في الطقس بمركز "فوبوس"، قوله إن اليوم، الأربعاء، قد يكون أبرد يوم في يوليو، في الوقت الذي لم تسجل مثل درجات الحرارة هذه لمثل هذا اليوم من 70 عاما، حيث تصل ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية.

وأضاف أن الليلة الماضية كانت الأكثر برودة في يوليو من هذا العام، حيث انخفضت درجات الحرارة لتصل لحدود 8.9 درجة مئوية، ووصلت في السابعة صباح لـ8.3 درجة مئوية.

وشهد في وقت سابق ليل 30 يوليو تسجيل أبرد ليلة، حيث وصلت درجات الحرارة لـ9.7 درجة مئوية.

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