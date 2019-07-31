بعد التتويج بالدوري: محمد الشناوي مع ابنته في حمام السباحة.. شاهد

نشر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الاول للنادى الاهلى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر محمد الشناوى وهو يستمتع با اجازته الصيفية برفقتة ابنته داخل حمام السباحة ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.



وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 من هدف أحرزه علي معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وتوج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني



