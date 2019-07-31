بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على ليون 2-1 في مباراة ودية

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وأوليمبيك ليون الفرنسي بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف ، على استاد ملعب جنيف بسويسرا.



تقدم الهولندي ميمفاس ديباي لليون، عن طريق ركلة جزاء ، تحصل عليها اللاعب بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرناندو ماركال وأخطأ أليسون في الإمساك بالكرة، لينطلق ممفيس ديباي في اتجاه الكرة، تمت عرقلته من جانب الحارس البرازيلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ليون، ونفذت ركلة الجزاء بنجاح عبر ممفيس ديباي بتسديدة قوية سكنت على يمين الحارس أليسون.



وعادل البرازيلي روبيرتو فيرمينو النتيجة لليفربول بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 17 ، بعد عرضية من الغيني نابي كيتا ، وصلت لقدم فيرمينو الذي استلم الكرة في منطقة الجزاء قبل أن يودعها في الشباك معلنًا عن هدف التعادل للفريق، وأضاف أندرسون الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 21 ، بالخطأ في مرماه.



وشارك محمد صلاح في الشوط الأول بالكامل ، فيما تم استبدال كل من روبيرتو فيرمينو ، والسويسري شاكيري.