دقت طبول الحرب.. الجيش المغربي يعلن الاستنفار بالمنطقة الجنوبية.. ويوقع أكبر صفقة أسلحة في تاريخه.. وجبهة البوليساريو تهدد بشن العدوان ضد المغرب

*الجيش المغربي يعلن الاستنفار لمواجهة تهديدات البوليساريو

*إلغاء الإجازات وعقد مناورات عسكرية في المنطقة الجنوبية المغربية

*الجيش المغربي يوقع أكبر صفقة في تاريخه



أعلنت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية في المغرب، حالة استنفار، لمواجهة قوات البوليساريو.



وذكرت صحيفة المساء المغربية أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المنطقة الجنوبية، يشرف بشكل شخصي على المناورات العسكرية التي يقوم بها سلاح الجو، كما تم نشر فرق جديدة للمشاة على طول الشريط الحدودي وإلغاء إجازات الضباط.



وقالت الصحيفة إن حالة الاستنفار العسكري في المغرب، تأتي تزامنا مع التصريحات الأخيرة لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي هدد فيها بالعودة إلى الحرب مع المغرب، ورفض إحجام شباب المناطق الخاضعة لسيطرة الجبهة عن الالتحاق بالجيش معلنا العودة إلى التجنيد الإجباري.



وعبر زعيم الجبهة الانفصالية عن غضبه من الدعم الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي، مُهاجما في هذا الصدد الكيفية التي تتعاطى بها منظمة الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء، بعدما فشل مبعوثو الأمم المتحدة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف.



وقالت صحف مغربية إن أولى سفن الصيد البحري التابعة لدول "الإتحاد الأوروبي" دخلت المياه الإقليمية المغربية، حيث تم رصد عدد منها، وهي تتوافد الى "ميناء الجزيرة" بمدينة الداخلة.



ويمثل انطلاق بدأ الإتفاق المغربي الأوروبي في مجال الصيد البحري، صفعة قوية لجبهة "البوليساريو" التي بذلت قصارى جهدها رفقة الجزائر من أجل عرقلة هذا الإتفاق.



وفي الوقت الذي يحمل فيه الجيش المغربي تصريحات الجبهة المعادية للمغرب على محمل الجد، يرى عدد من المتابعين أنها مجرد مزايدات.



وتسيطر جبهة البوليساريو على بعض المناطق الحدودية بين المغرب وموريتانيا والجزائر، وأعلنت قيام دولة اسمتها "الجمهورية العربية الصحراوية"، ويعتبر "إبراهيم غالي" هو الرئيس الحالي لها.



وكانت وسائل الإعلام المغربية أكدت أن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس شكل صدمة حقيقية لقيادة جبهة البوليساريو، بسبب تجاهله للتهديدات التي خرجت قيادات الجبهة، خلال الأيام القليلة الماضية، لتوجيهها للمغرب، ملوحة بالعودة لحمل السلاح في المنطقة.



كم وقع الجيش المغربي على صفقة جديدة للحصول على مروحيات ومنظومات دفاع جوي وقذائف ودبابات أمريكية الصنع، في صفقة وصفت بالأضخم في تاريخ الجيش المغربي.



وبموجب هذه الصفقة، سيحصل الجيش المغربي على 24 مروحية ايه اتش 64 اي جاردان الأمريكية، كاملة التسليح والتجهيز، بالإضافة إلى منظومة الدفاع الجوي باتريوت.



وطالب المغرب بالحصول على راجمات h1mars وطائرات جولف للحرب الإلكترونية والاستطلاع.

