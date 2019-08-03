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رياضة

مصر الرابع عالميا في سباق 4×100 تتابع ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:51 ص
المنتخب الوطني للسباحة
المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف
أ ش أ
حصد المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف المركز الرابع عالميا في سباق 4×100 متر تتابع "اناث" سباحة بالزعانف فوق الماء ضمن منافسات بطولة العالم بعد منافسة قوية مع منتخبات: روسيا وأوكرانيا والمجر.

وتعد تلك النتيجة هي الأفضل للمنتخب الوطني، الذي يشارك في بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى الرابع من أغسطس الجاري.

وفاز المنتخب الروسي بالمركز الأول، وتنتهي أوكرانيا في المركز الثاني، والمجر في المركز الثالث، وحلت مصر رابعا.
وفي سياق متصل حطمت السباحة المصرية جودى شريف الماس لاعبة نادى الاتحاد السكندري رقم مصر في سباق 100 متر سباحة بالزعانف فوق الماء وهو 43.72 ليصبح 41.91.

ومن ناحية أخرى تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الثانية للبطولة وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.

ويشارك في منافسات السباحة في المياه المفتوحة 14 دولة حيث تقام السباقات على فترتين صباحية تبدأ بالتتابع 4×2 كيلو بينما خصصت الفترة المسائية لسباق 6 كيلو مترا فردى.

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