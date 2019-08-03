رئيس بعثة حج التضامن: اكتمال تفويج ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية.. الأحد

عقد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى صباح اليوم، السبت، اجتماعا موسعا وأعضاء بعثة حج الجمعيات بالأراضى المقدسة لمناقشة الترتيبات الإدارية والتنظيمية النهائية والخاصة باستكمال وصول ضيوف الرحمن حيث من المقرر أن يشهد يوم غد الأحد الرابع من أغسطس اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن الى الأراضى المقدسة باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ ألف حاجا وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية مع الحجيج حول أداء المناسك والرد على استفساراتهم.





شدد أيمن عبد الموجود على ضرورة تذليل اية عقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج والاستعداد لأداء المناسك الشريفة مع ضرورة التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودى.





وأشار أيمن عبد الموجود إلى شرف المهمة التى يقوم بها أعضاء البعثة لخدمة الحجيج وأن الأيام القادمة هى الأهم لموسم الحج والتي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة الحجيج ونجاح عمليات التفويج لأداء الشعائر المقدسة.





وأضاف أيمن عبد الموجود أن الغد الأحد سيشهد استقبال اخر تفويجات ضيوف الرحمن بوصول ٦٩٦ حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا حيث سيتم التفويج من مطارى القاهرة والأقصر الى مكة المكرمة وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسير على ضيوف الرحمن.





وأضاف عبد الموجود ان الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر عن أمس الجمعة ٢ من اغسطس فإن هناك ٩ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفيةوالمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة .





وفى إطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للحجيج بمكة حيث قام خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة كما قام بزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية المتكاملة.





ومن جانبه صرح د. كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج أن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات وان الفترة القادمة مع اقتراب الأيام المباركة لأداء مناسك الركن الأعظم فإنه سيتم تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن حيث ستتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك وداخل الفنادق لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والموجبات التى يجب ان يلتزم به الحج وذلك بأسلوب مبسط وشرح وافى للأحكام الخاصة بالحج مع الرد على استفسارات ضيوف الرحمن.



