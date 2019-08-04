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رياضة

اكتر واحد بحبه.. رسالة رمضان صبحى لـ عادل مجدى كامل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:28 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر رمضان صبحى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.

وظهر في الصورة برفقة عادل مجدى كامل يهنئه بعيد ميلاده وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبى ودايما مع بعض .. اكتر واحد بحبه".

وجاءت أبرز تعليقات متابعى رمضان صبحى:

الحريف
رمضونا
ربنا يخليكوا لبعض
ربنا يوفقكوا

ويذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تربط بين رمضان صبحى وعادل مجدى كامل منذ عدة سنوات، أثناء تواجدهما معا فى ناشئي النادى الأهلى.

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