اكتر واحد بحبه.. رسالة رمضان صبحى لـ عادل مجدى كامل

نشر رمضان صبحى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.وظهر في الصورة برفقة عادل مجدى كامل يهنئه بعيد ميلاده وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبى ودايما مع بعض .. اكتر واحد بحبه".وجاءت أبرز تعليقات متابعى رمضان صبحى:الحريفرمضوناربنا يخليكوا لبعضربنا يوفقكواويذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تربط بين رمضان صبحى وعادل مجدى كامل منذ عدة سنوات، أثناء تواجدهما معا فى ناشئي النادى الأهلى.