حريق معهد الاورام .. نادي الزمالك ينعي الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين

حريق معهد الاورام .. كتب نادي الزمالك تويتة عبر صفحته على تويتر، دعما لضحايا الانفجار الذي حدث في محيط معهد الاورام بمنطقة المنيل.



حريق معهد الاورام .. وجاءت تغريدة نادي الزمالك كالاتي : ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.



حريق معهد الاورام .. وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل.



حريق معهد الاورام .. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات.