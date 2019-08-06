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ثقافة

15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:12 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
حصل موقع صدى البلد على 15 صورة توضح عملية فك مسلة رمسيس الثاني من حديقة المسلة في منطقة الجزيرة بالزمالك، وذلك استعدادا لنقلها إلى متحف العلمين الجديد بعد قليل.

وتظهر الصور المسلة وقد تمت إحاطتها بـ هيكل معدني، فيما تولت مجموعة من الأوناش الضخمة إمالتها على جانبها، بعد تحريرها من القاعدة،حيث تم إرسائها على السيارة المخصصة لنقلها.

وخلال عملية تحريرها وفكها من القاعدة، كان العاملون الذين يتولون ذلك في منتهى الحرص، تجنبا لحدوث أية أضرار للمسلة ، خاصة أنها كانت مثبتة بقوة في القاعدة.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر عن أن عملية تحرير المسلة من قاعدتها تأخرت لما يقرب من شهر منذ بدء العمل، وذلك بسبب أن المسلة كانت مثبتة في القاعدة بأسياخ معدنية قوية.

وأوضح المصدر أن القاعدة نفسها أيضا كانت سببا في تأخير العمل،حيث أنها تمتد في باطن الأرض لأكثر من 5 أمتار، مما جعل عملية تحريرها تستغرق وقتا أطول.

وتعد مسلة الجزيرة واحدة من أشهر المسلات الفرعونية، وتخص الملك رمسيس الثاني، وكانت موجودة في منطقة صان الحجر التي تحتوي علي العديد من المسلات،ونقلت إحداها إلي منطقة الجزيرة بعد ثورة 23 يوليو.
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد
15 صورة لـ مسلة رمسيس الثاني في الزمالك قبل نقلها إلى متحف العلمين الجديد

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