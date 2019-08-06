موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مواجهة قوية أمام نظيره تشلسي، الأسبوع المقبل، في كأس السوبر الأوروبي.



وستقام المباراة بين ليفربول وتشيلسي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، على ملعب فودافون آرينا بتركيا.



ويأمل محمد صلاح في التتويج بلقبه الثاني مع ليفربول، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام.



ويخوض ليفربول المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة، بينما يلعب تشيلسي الللقاء باعتباره بطل الدروي الأوروبي.