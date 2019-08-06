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حوادث

مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:01 م
طفلة العياط
طفلة العياط
ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت جلسة تجديد حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها اليوم مفاجأة عندما لم يتمكن المتهمان الآخران صديقا المجني عليه من إنكار رواية الطفلة بأنهما كانا برفقتها في حديقة الحيوان قبل تركها والاتفاق مع القتيل على استدراجها.

وطلب دفاع المتهمة من المستشار سامي زين العابدين قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إجراء مواجهة بين كل من "أميرة" والمتهمين صديقي القتيل"وائل وإبراهيم" للمرة الأولى منذ بداية التحقيقات، وفور عقد المواجهة لم يستطع المتهمون إنكار رواية الفتاة أمام القاضي.

ودفعت هيئة الدفاع عن الطفلة المتهمة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وطالبوا بإخلاء سبيلها بأي ضمانات تراها المحكمة.

وتنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط وذلك قبل انتهاء فترة حبسها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تنظر المحكمة تجديد حبس صديقي المجني عليه والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها وأمرت النيابة بحبسهما بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

كانت كشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده ب 13 طعنة وسلمت نفسها إلي قسم الشرطة.

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