تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. أماكن شاغرة بهذه الكليات في جامعة عين شمس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، حيث من المقرر فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب يوم الخميس 8 اغسطس وحتى الثلاثاء 20 اغسطس.



وينشر موقع "صدى البلد" الاخباري، قائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في جامعة عين شمس



* لطلاب الشعبة العلمية :

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تربية نوعية فنية عين شمس

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فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

اقتصاد منزلي بنات عين شمس

حقوق انتساب موجه عين شمس

فني تمريض عين شمس

اداب بنات عين شمس

تربية طفولة عين شمس

حقوق عين شمس

تربية نوعية عين شمس

اداب عين شمس

تجارة انتساب موجه عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس



*لطلاب الشعبة الادبية

تربية نوعية موسيقية

تربية نوعية فنية

