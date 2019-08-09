ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الثانوية العامة 2019 .. وصل عددها لـ 117 ألفا حتى الآن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:46 ص
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2019
ياســـمين بدوي
أكد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2019 التي تقدم بها الطلاب حتى الآن وصل إلى 117 ألف تظلم.

وأوضح خالد عبدالحكم، في تصريج خاص لموقع صدى البلد ، أن العدد الكبير لـ تظلمات الثانوية العامة 2019 بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019 .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب تظلمات الثانوية العامة 2019 يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ومن المقرر أن يستمر باب التظلمات مفتوحا لمدة (ثلاثون يومًا).

أما عن ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2019 : سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه ، وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

و يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة ، وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة ، ويلتزم الطالب/الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى ، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة ، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ، والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ، ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها ، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه ، وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2019 ... كل ما تريد معرفته عن ضوابط تقديم التظلمات

تظلمات الثانوية العامة .. تعرف على ضوابطها وإجراءاتها

التعليم تعلن مقار تقديم تظلمات الثانوية العامة خلال ساعات

تعرف على مقرات تظلمات الثانوية العامة 2019 وضوابط تقديمها

بـ 100 جنيه للمادة.. فتح باب تظلمات الثانوية العامة من اليوم ولمدة شهر

طالب ثانوية عامة ينشر صورة استمارة تظلمه من النتيجة عبر فيس بوك

ترشيحاتنا

قبل الحكم في القضية.. ماذا قال حبيب العادلي عن اقتحام الحدود الشرقية والسجون

تظلمات الثانوية العامة 2019 .. وصل عددها لـ 117 ألفا حتى الآن

18 أغسطس أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

الداخلية تثأر لشهداء معهد الأورام..تفاصيل كاملة عن الحادث..هوية المنفذ وخط سير السيارة.. وإرهابي يعترف عن مصدر التكليفات والدعم اللوجيستي..فيديو وصور

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

بـ 5 جنيهات فقط .. تنظيف وتقشير البشرة قبل العيد

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

ماذا قال عضو حركة حسم الإرهابية عن منفذ تفجير الأورام

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور