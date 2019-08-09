تظلمات الثانوية العامة 2019 .. وصل عددها لـ 117 ألفا حتى الآن

أكد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2019 التي تقدم بها الطلاب حتى الآن وصل إلى 117 ألف تظلم.



وأوضح خالد عبدالحكم، في تصريج خاص لموقع صدى البلد ، أن العدد الكبير لـ تظلمات الثانوية العامة 2019 بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019 .



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب تظلمات الثانوية العامة 2019 يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ومن المقرر أن يستمر باب التظلمات مفتوحا لمدة (ثلاثون يومًا).



أما عن ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2019 : سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه ، وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.



و يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة ، وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة ، ويلتزم الطالب/الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى ، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.



ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة ، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ، والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ، ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها ، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.



ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه ، وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.



وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.