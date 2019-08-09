ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أولى حفلات جينفر لوبيز فى مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:33 م
جينقير لوبيز
جينقير لوبيز
شيرى نبيل
تستقبل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي اليوم الجمعة، حفل النجمة العالمية جينفر لوبيز الأول بمصر.

وتستعد المطربة العالمية جينيفر لوبيز لإحياء حفلها، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورنيا مرورًا بعدة محطات أخرى ستنتهي في مصر.

وعن أسعار تذاكر الحفل، فكان تم الإعلان أنها تبدأ من 2000 جنيه و3000 جنيه بداخل "الدائرة الذهبية"، أما أعلى فئة (في أي بي) فستكون بقيمة 4000 جنيه.

وكانت جينيفر لوبيز أعلنت خطبتها من أليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز"، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

يذكر أن جينيفر لوبيز بدأت حياتها كراقصة ومغنية، كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجرز يحضران حفل أريانا غراندي في ميامي

رفع أثقال وتمارين صعبة.. جينفر لوبيز وخطيبها إليكس رودريجرز يمارسان الرياضة.. فيديو

التذكرة بـ 4500 جنيه.. حفل جينيفر لوبيز فى العلمين كامل العدد

جينيفير لوبيز تستعد لحفلها في الساحل الشمالي

جينيفر لوبيز فى إسرائيل.. صور

شاهد.. حفل جينيفر لوبيز ضمن جولتها Its my party في تركيا

ترشيحاتنا

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل حواوشي رقاق

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز