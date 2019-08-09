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رياضة

كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على تايوان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:45 م
جانب من لقاء مصر
جانب من لقاء مصر وتايوان
حسن العمدة
حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فوزا مستحقا على منتخب تايوان بنتيجة 36- 24 ضمن منافسات كاس العالم لليد للناشئين 2019 المقامة حاليا بدولة مقدونيا.

وتمكن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كاس العالم لليد للناشئين 2019.

وفاز منتخب مصر في أولى لقاءاته في كاس العالم لليد للناشئين 2019 على السويد بنتيجة 32 / 29 أمس الثلاثاء ، وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 وأخيرا نجح فى الفوز على تايوان بنتيجة 36/24 .

وتضم المجموعة الثانية ، منتخب مصر وفرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

ويتصدر المجر المجموعة الثانية ،برصيد 6 نقاط.

السويد برصيد 4 نقاط .

فرنسا برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب مصر فى عدد النقاط

بينما احتلت تايوان المركز الخامس بدون نقاط .

وتذيلت كندا الترتيب بدون أية نقاط.

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