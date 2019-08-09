رقمان قياسيان في انتظار محمد صلاح أمام نورويتش

تنطلق اليوم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 بمباراة بين فريقي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ونادي نورويتش الصاعد حديثًا للدوري والتي تقام في التاسعة مساءً.



ويرغب محمد صلاح في تحقيق رقمين قياسيين في مسيرته مع ليفربول حال تسجيله في مباراة اليوم أمام نورويتش، حيث أنه سيصبح ثالث لاعب في تاريخ الريدز تسجيلًا في المباريات الافتتاحية للفريق في البريميرليج لـ 3 مواسم متتالية بعد الإنجليزي جون بارنز من مواسم 1989/90 إلى 1991/92، والسنغالي ساديو ماني من مواسم 2015/2016 إلى 2018/2019، حيث سجل صلاح في شباك واتفورد في افتتاحية الموسم قبل الماضي كما هز شباك فريق ويست هام في افتتاحية الموسم الماضي.



أيضًا صلاح يرغب في هز شباك فريق نورويتش ليضيفه لقائمة ضحاياه في البريميرليج حيث واجه صلاح 28 فريق في الدوري الإنجليزي سجل في مرماهم جميعًا باستثناء أندية سندرلاند ومانشستر يونايتد وسوانزي سيتي ونورويتش فقط، حيث واجه صلاح فريق نورويتش سيتي موسم 2013-2014 مع تشيلسي لكنه فشل في التسجيل في مرماه فيرغب صلاح في هز شباك الوافد الجديد للبريميرليج هذه المرة ليرفع عدد ضحاياه من أندية الدوري الإنجليزي للنادي رقم 25 من أصل 28 واجهها.