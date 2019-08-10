تريزيجيه يواجه توتنهام اليوم مع أستون فيلا

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة أستون فيلا وتوتنهام فى الجولة الاولى من الدوري الانجليزي الممتاز فى تمام الساعة السادسة ونصف مساء .



ويخوض تريزيجيه، أول لقاءاته في تجربته الجديدة بمسابقة الدوري الانجليزي مع ناديه الجديد أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى لاعب المنتخب الوطنى.



ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.