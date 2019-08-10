البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات

وأكدت أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام المالى الحالى، والتي تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.





وقالت إن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر، ويأتي من بين المدن والمناطق التي سيصلها الغاز لأول مرة كل من الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين بمحافظة الجيزة، ومنيا القمح وكفر صقر والإبراهيمية وكفور نجم وههيا بمحافظة الشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود في محافظة البحيرة، والرياض والحامول في كفر الشيخ ، والزرقا بدمياط ، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بمحافظة الغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بمحافظة الدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس بمحافظة قنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بمحافظة الأقصر.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، لافتة إلى أنها أسهمت في زيادة إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعى إلى 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن.وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وعلى مدى 6 سنوات.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العام المالى الماضى شهد نتائج غير مسبوقة في معدلات التوصيل والتي بلغت مليونا و230 ألف وحدة سكنية خلال العام، والتوصيل لأول مرة إلى ما يزيد على 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.يُشار إلى أن قطاع البترول انتهى في شهر يوليو الماضى من إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة، حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب ابوساعد بمحافظة الجيزة و قرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.وأكد وزير البترول أهمية المتابعة المستمرة لجميع مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضمانًا لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.