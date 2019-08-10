بينهم 7 سيدات وقيادي إخواني.. تونس تعلن أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية

أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه بفحص الأسماء التى أودعت مطالبها للترشح في الانتخابات الرئاسية، تبين أن أحد المرشحين سجل بالهيئة لكنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك، ليكون الرقم النهائي للذين أودعوا ترشيحاتهم 97 شخصا.



وأوضح فاروق بوعسكر، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أن الهيئة ستبدأ اليوم في تنبيه المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.



وضمت قائمة المرشحين الذين أودعوا أوراق ترشحهم لدى الهيئة كلا من: -

يوسف الشاهد (مترشح عن حزب تحيا تونس)

محسن مرزوق (مترشح عن حزب المشروع)

ماهر خضر (مستقل)

صادق الشريف (مستقل)

روضة الرزقي(مستقل)

عبد الفتاح مورو (حزب حركة النهضة)

عبد اللطيف الدريدي (مستقل)

المولدي عويشاوي (مستقل)

محمد بن بلقاسم (مستقل)

صابر النفري (مستقل)

توفيق مبروك (مستقل)

محمد صالح الجنادي (مستقل)

عمر منصور (مترشح عن ائتلاف تحرك)

محمد الأوسط العياري (مستقل)

سليم الرياحي (مترشح ائتلاف الاتحاد الوطني الجديد)

محمود الرويسي (مستقل)

كمال عبيدي (مستقل)

أمين بن صالح (مستقل)

قيس سعيّد (مستقل)

منجي الوحيشي (مستقل)

الياس الفخفاخ (مترشح عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

بسام حمدي (مستقل)

رياض البعزاوي (مستقل)

سلمى اللومي (مترشحة عن حزب الأمل)

الصحبي براهم (مستقل)

ليلى الهمامي (مستقلة)

حمَيده بن جمعة (مستقل)

روضة قفراج (مستقلة)

عبد الحميد الهرماسي (مستقل)

ضحى الحداد (مستقلة)

سعيد العايدي (مترشح عن حزب بني وطني)

زهرة مهني (مستقلة)

محمد الهادي بن حسين (مستقل)

ناجي جلول (مستقل)

البشير العوايني (مستقل)

حاتم بولبيار (مستقل)

عبيد البريكي (مترشح عن حزب تونس إلى الأمام)

سيف الدين مخلوف (ترشح عن ائتلاف الكرامة)

مليكة الزديني (مستقلة)

البحري الجلاصي (مستقل)

مختار لطفي كمون (مستقل)

نور الدين بوعلي (مستقل)

الصحبي الطرابلسي (مستقل)

محمد الأسعد العوني (مستقل)

إقبال الأمين (مستقلة)

زياد تبر (مستقل)

عبد الواحد بن محمد الخشناوي (مستقل)

رضوان بن سليم عبد العالي (مستقل)

فتيحة معاود (مستقلة)

الحبيب بن محمد ساسي (مستقل)

رفيق السلامي (مستقل)

محسن المجاهد (مستقل)

مروان بن عمر (مستقل)

منير البعطور (مترشح عن حزب الأحرار التونسي)

محمد الهاشمي الحامدي (مترشح عن تيار المحبة)

محمد أمين العقربي (مستقل)

أحمد الصافي سعيد( مستقل)

محمد المنصف المرزوقي (مترشح عن حزب الحراك)

أحمد بن نفيسة (مستقل)

حمة الهمامي (مترشح عن ائتلاف حزبي)

محمد الصغير نوري(مستقل)

سامي شعبان (مستقل)

عبد الكريم زبيدي(مستقل)

حبيب الهردوق (مستقل)

بدر الدين البريني (مستقل)

فتحي السردوك (مستقل)

محرز الزغلامي الشيخاوي (مستقل)

رقية الحافي (مستقل)

المعز البرني (مستقل)

حمدي رجب (مستقل)

الصحبي خالدي (مستقل)

محمد علي العاتي (مستقل)

حمادي الجبالي (مستقل)

محمد المرزوقي (مستقل)

عدنان بن حناشية (مستقل)

توفيق جبنون(مستقل)

الازهر غزلاني (مستقل)

عمارة سعد اللاوي (مستقل)

خالد القلعي (مستقل)

رضا العابد (مستقل)

عبد الحميد عمار (مستقل)

رشاد عاشور(مستقل)

محمد الشاذلي الفقيه أحمد (مستقل)

محمد الهادي منصوري (مترشح عن الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء)

المهدي جمعة (مترشح عن حزب البديل التونسي)

منجي الرحوي (مترشح عن الجبهة الشعبية )

محمد عبو (مترشح عن حزب التيار الديمقراطي)

لطفي المرايحي (مترشح عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

عبير موسي (مترشحة عن الحزب الدستوري الحر)

نبيل القروي (مترشح عن حزب قلب تونس)

منير الجميعي (مستقل )

نضال كريم (مستقل)

حمدي علية (مستقل)

فتحي الكريمي (مستقل)

نزار الشوك (مستقل)

فتحى الورفلى (حزب تونس بيتنا)