ولي العهد الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي

قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت أن ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على دولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من اطراد التقدم والازدهار.
وشكر ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نظيرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة.
وتمني ولي العهد الكويتي موفور الصحة والعافية لدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والرقي والازدهار.
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وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على دولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من اطراد التقدم والازدهار.
وشكر ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نظيرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة.
وتمني ولي العهد الكويتي موفور الصحة والعافية لدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والرقي والازدهار.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.