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أصل الحكاية

بعد رحيله صباح اليوم.. سر علاقة الفنان الكويتي حمود ناصر بالهضبة عمرو دياب

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:30 م
حمود ناصر وعمرو دياب
حمود ناصر وعمرو دياب
سلمى عبد الناصر
بطريقته المميزة في البوب، شق طريقه في عالم الغناء، لم يكتف بذلك فقط فبرع في تلحين وتأليف الأغاني، حتى كون جماهيريته الواسعة، لتستيقظ الكويت صباح اليوم على فاجعة أحزنت قلوبهم، وخيم الحزن على الوسط الفني بعدما فقد المغني الشاب حمودي ناصر، الذي وافته المنية منذ ساعات، إثر إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته.

عاش حمود ناصر حياة قصيرة، ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 41 عاما، وشق طريقه في الغناء مطلع الألفينات، وعهده الوسط الفني شاعرا ومغنيا وملحنا، فصنع اسمه في الكويت وباتت له جماهيرية واسعة هناك، ورسخ خطاه في عالم الغناء حتى أطلق أول ألبوماته الغنائية عام 2000، باسم "اطمئن"، ليفتح الألبوم باب الشهرة على مصراعيه، ويذيع صيته خارج الكويت ويصل صداد دول الخليج بأكملها.

اعتاد حمود ناصر الغياب عن الساحة الفنية، فدوما ما غاب عن الأنظار وعاد للظهور مرة أخرى بألبوم غنائي جديد، وأعرب في مقابلة إعلامية له عن رغبته في التمثيل وأطلق العديد من فيديوهات الكليب لأغانية التي لاقت رواجا في الكويت ودول الخليج.

بعد رحيله صباح اليوم..
حياة الفنان الراحل حمود ناصر لم تمر كلها على وتيرة واحد، فانتقدته الصحافة الكويتية أكثر من مرة، بسبب طريقة غنائه وأغانيه التي اعتبروها غريبة نوعا ما، إضافة إلى الهجوم الشرس الذي شنته الصحافة ضده بسبب أغنيته "انت عالبال" التي اتهموه فيها بمحاولة تقليده للهضبة عمرو دياب، وتكرر الهجوم ثانية بعد أغنيته "انت حبيبي" التي تشابهت مع فيديو كليب أغنية "حبيبي ولا على باله"، ولم يتوقف الأمر على تقليده لعمرو دياب فقط، بل اتهموه بتقليد المطرب اللاتيني ريكي مارتن في أغنيته "انت وبس".

شارك الفنان حمود ناصر في العديد من المهرجانات داخل وخارج الكويت، أبرزها مهرجان ليالي دبي عام 2002، وكان آخر ألبوماته عام 2017 باسم "أبيها" ليكون الأخير بعد 5 ألبومات.

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