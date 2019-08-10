الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على وست هام بقدم جيسوس.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي، على منافسه وست هام يونايتد بهدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الاولي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 25 عن طريق جابرييل جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر.



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

