أوساسونا يضم الأرجنتيني رونكاليا من سيلتا فيجو

أعلن نادي اوساسونا الإسباني لكرة القدم اليوم السبت عن تعاقده مع المدافع فاكوندو رونكاليا من صفوف سيلتا فيجو.



ونجح اوساسونا العائد لدوري الدرجة الأولى الإسباني في تدعيم خط دفاعه من خلال ضم الأرجنتيني الدولي رونكاليا.



وخاض رونكاليا 92 مباراة في الدوري الإسباني من خلال أندية اسبانيول وسيلتا فيجو وبلنسية.



وبات رونكاليا أحدث صفقات اوساسونا هذا الصيف بعد ضم روبن جارسيا وماركو كاردونا وداركو براساناك في وقت سابق.



