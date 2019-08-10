متسلح بالصفقات الجديدة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة النجمة الكونغولي بالكونفدرالية

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق النجمة الكونغولي في دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت التشكيلة كالتالي..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدافع : رجب بكار - علي جبر - احمد ايمن منصور - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - ابراهيم حسن - إسلام عيسى - ايريرك تراوري
خط الهجوم : جون انطوي.
وتشهد التشكيلة تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يشارك ابراهيم حسن وإسلام عيسى وجون انطوي للمرة الاولى بشكل رسمي مع بيراميدز.
وجاءت التشكيلة كالتالي..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدافع : رجب بكار - علي جبر - احمد ايمن منصور - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - ابراهيم حسن - إسلام عيسى - ايريرك تراوري
خط الهجوم : جون انطوي.
وتشهد التشكيلة تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يشارك ابراهيم حسن وإسلام عيسى وجون انطوي للمرة الاولى بشكل رسمي مع بيراميدز.