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فن

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان صورا تجمعه بكل من الشاعر الغنائي امير طعيمة والمخرج ياسر سامى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال رمضان: "ترقّبوا القادم .. المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة .. ثقة في الله نجاح" وتلقى رمضان العديد من التعليقات حيث ظن البعض ان العمل الذى يمكن ان يربط بينهم عملا غنائيا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يحيى حفلا غنائيا فى منطقة الساحل الشمالى 23 أغسطس الجارى.

ومن المتوقع ان يقدم رمضان عددا من اغانيه منها نمبر وان والملك ومافيا وكانت احدث اعماله الفنية مع المطرب سعد لمجرد حيث قدما سويا اغنية بعنوان "إنساى".

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور
محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور
محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

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