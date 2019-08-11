شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ونابولي

تمكن فريق برشلونة الإسباني من الفوز على منافسه نابولي الإيطالي، بـ 4 أهداف دون رد في مباراة ودية جمعت بينهما في بالولايات المتحدة الأمريكية.





انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على الرغم من استحواذ برشلونة الذي دام طوال الـ 45 دقيقة.





الشوط الثاني..





استطاع لويس سواريز في الدقيقة 48 من تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا قبل أن يحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 56.





وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة عاد سواريز من جديد لهز شباك نابولي بالهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، أما الهدف الرابع والأخير لبرشلونة، سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 63.