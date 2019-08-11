مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بهدف راشفورد في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدروي الإنجليزي.



جاء هدف من مانشستر يونايتد من ركلة جزاء وضعها راشفورد على يمين كيبا حارس تشيلسي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.



وسيطر لاعبو تشيلسي على معظم مجريات الشوط الأول، لكنهعم لم ينجحوا في تسجيل أي هدف.



وشهدت تشكيل مانشستر يونايتد ظهور هاري ماجواير المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر، مقابل 80 مليون يوور، والذ أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.