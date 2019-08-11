بخطوات بسيطة.. تجنب أضرار شواء اللحم علي الفحم

يلجأ الكثير في عيد الأضحى إلى تناول اللحوم المشوية كنوع من التغيير و لكن هناك بعض النصائح التي قدمتها شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء عن الخطوات اللازمة تجنب أضرار الشواء على الفحم .



أولا إعداد اللحوم قبل البدء في الشواء :



حاول الإقلال من الجلد و الدهون من اللحوم و الدجاج على قدر المستطاع .



انقع اللحوم في الخل أو الليمون والملح لتحد من تأثير المواد المسرطنة وتعمل على تطرية نسيج اللحوم فلا يظل طويلا على الشواية ، ويمكن استخدام الأعشاب مثل الروزماري و الفلفل و الزعتر للتتبيل وافرك بها اللحوم، واترك اللحوم والدواجن منقوعة في التتبيلة مده لا تقل عن ساعتين، أما الخضروات يمكن نقعها لمدة لا تقل عن ساعة.



قم بتقطيع اللحوم قطع صغيرة حتى تنضج و لا تستغرق وقت طويل على الفحم .



يمكنك طهي اللحوم أولا على البوتجاز أو في الفرن قبل وضعها على شواية الفحم حتى تتخلص من الدهون التي تتفاعل مع الفحم، وينتج منها الدخان الضار بالرئة.



ثانيا : الشواية ...



يفضل وضعها في الهواء الطلق و ليس في أماكن مغلقة حتى لا تتشبع بأدخنة الفحم التي تحتوي على مركبات سامة ومضرة .



يفضل استخدام الشواية المتعددة الطبقات حتى نضع الخضروات في الأسفل لتفصل بين اللحوم و الفحم لأن الخضروات لا تتغير مركباتها بالشواء على الفحم.



يفضل استخدم الفحم النباتي وليس الحطب الصناعي.



تأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل وضع اللحوم.



ثالثا : عملية الشواء ...



لا تغطي الشواية حتى يمكنك التخلص من أدخنة الفحم .



قلب قطع اللحم باستمرار حتى ينضج.



احرص على نضج اللحوم، فاللحوم غير الناضجة قد تسبب في حدوث اعراض تسمم خاصة بالسالمونيلا.



عند الانتهاء من الشواء يفضل وضع البقدونس أسفل اللحوم المشوية ليمتص الدهون والمركبات الضارة حيث يتميز البقدونس بقدرته الفائقة على ذلك ولا يستخدم لمجرد تزيين أطباق المشويات .



