اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الاثنين 12-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.
رئيس الزمالك ينشر صورة جلسة تفاوض نجليه مع فيريرا
نشر رئيس مجلس إدارة الزمالك صورة تجمع نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري.
طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا
قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إن عودة وليد أزارو للتسجيل هي واحدة من أهم إيجابيات فوز المارد الأحمر على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يرحب بدخول أحمد الشيخ قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أفريقيا
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة ترحيب للاعب أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد الانضمام الى قائمة الهدافين للفريق الأحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
بداية ولا أروع.. كوكا يُسجل ويقود براجا للفوز على موريرينسي فى الدوري البرتغالي
قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا، فريقه لتحقيق الفوز على موريرينسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الأولى من الدورى البرتغالى.
رقم مميز لنجوم اليونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
حقق مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا بعد ظهوره الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أمام تشيلسى فى المباراة التى جمعتهما أمس، فى إطار مباريات الجولة الأولى للبريميرليج على أولد ترافورد.
حسام غالي يهنئ محمد فضل بعيد ميلاده الـ 39
وجه حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق التهنئة إلى محمد فضل مدير بطولة الامم الافريقية 2019 مصر السابقة، بعيد ميلاده .
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.
رئيس الزمالك ينشر صورة جلسة تفاوض نجليه مع فيريرا
نشر رئيس مجلس إدارة الزمالك صورة تجمع نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري.
طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا
قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إن عودة وليد أزارو للتسجيل هي واحدة من أهم إيجابيات فوز المارد الأحمر على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يرحب بدخول أحمد الشيخ قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أفريقيا
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة ترحيب للاعب أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد الانضمام الى قائمة الهدافين للفريق الأحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
بداية ولا أروع.. كوكا يُسجل ويقود براجا للفوز على موريرينسي فى الدوري البرتغالي
قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا، فريقه لتحقيق الفوز على موريرينسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الأولى من الدورى البرتغالى.
رقم مميز لنجوم اليونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
حقق مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا بعد ظهوره الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أمام تشيلسى فى المباراة التى جمعتهما أمس، فى إطار مباريات الجولة الأولى للبريميرليج على أولد ترافورد.
حسام غالي يهنئ محمد فضل بعيد ميلاده الـ 39
وجه حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق التهنئة إلى محمد فضل مدير بطولة الامم الافريقية 2019 مصر السابقة، بعيد ميلاده .