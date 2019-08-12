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التحالف العربي: الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:49 ص
التحالف: الميليشيات
التحالف: الميليشيات الحوثية تطلق صاروخين باليستين باتجاه حجة
دعاء أبوهشيمة
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، قامت بإطلاق صاروخين بالستيين، مساء السبت، من محافظة عمران، مديرية حرف سفيان، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة حجة، مديرية حيران.

وتابع العقيد المالكي قائلا: إن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وجاءت تلك التصريحات إلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (8 أغسطس 2019م) عن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية باستخدام الأعيان المدنية، ومنها الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من جامعة الإيمان (20 يونيو 2019 م) بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف)، والصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من (سوق الربوع) (7 أغسطس 2019م) بمحافظة (حجه) وسقط داخل المحافظة.

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