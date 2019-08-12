الأوقاف تكشف موعد توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين

هنأت وزارة الأوقاف المشاركين في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، أن عملية ذبح الأضاحي بدأت عقب صلاة العيد مباشرة في الوقت الشرعي للذبح، كما تم البدء فورا في مرحلة التجهيز للتشفية والتعبئة والتبريد فالتجميد والنقل.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن عملية التوزيع على المستحقين ستكون يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى ١٥ من ذي الحجة الجاري ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٩ م وكل عام وأنتم بخير ، علما بأن الوزارة على استعداد لتقبل مشاركتكم وتنفيذها حتى آخر أيام التشريق بإذن الله تعالى.