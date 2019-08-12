الأوقاف تكشف موعد توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين

هنأت وزارة الأوقاف المشاركين في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.





وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، أن عملية ذبح الأضاحي بدأت عقب صلاة العيد مباشرة في الوقت الشرعي للذبح، كما تم البدء فورا في مرحلة التجهيز للتشفية والتعبئة والتبريد فالتجميد والنقل.



